Nieuwe gemeentegids ‘Haren blijft Haren’ – lees meer…

Door: Redactie

De nieuwe gemeentegids voor 2018 is klaar. Haren de Krant is ook dit jaar de uitgever. De inkomsten van de gids komen uit de verkoop van advertenties. De titel is ‘Haren blijft Haren’. Daarmee blijft de uitgever buiten de discussie over de gemeentelijke herindeling.

Vandaag ontving burgemeester Pieter van Veen het eerste exemplaar ‘vers van de pers’ uit handen van uitgever Hein Bloemink. In de gids staan ook redactionele verhalen aan de hand van het thema ‘generaties in Haren’. Voorts is er een shopping guide opgenomen en staan alle verenigingen van de gemeente Haren op een rij in de registers. De gids wordt huis aan huis verspreid door de gemeente Haren in de laatste weken van dit jaar. De gids is het hele jaar verkrijgbaar aan de balie van het gemeentehuis.