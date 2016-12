Nieuwe gemeentegids van Haren is uit

Nieuws:

Door: Redactie

Vandaag heeft burgemeester Pieter van Veen een exemplaar van de nieuwe gemeentegids (niet het eerste) ontvangen uit handen van uitgever/redacteur Hein Bloemink. De gids bevat weer gemeentelijk informatie en een toelichting bij het beleid.

Voorts zijn in de gids redactionele artikelen opgenomen over Haren ‘vroeger en nu’. Een belangrijk onderdeel is ook weer het register met verenigingen en organisaties die Haren haar eigen sfeer geven.

De gemeentegids wordt bekostigd uit de opbrengst van advertenties. De gids wordt deze weken huis aan huis bezorgd in de gemeente Haren op een kleine 10.000 adressen.