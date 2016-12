Nieuwe invulling van ‘oude zusterflat’ van Beatrixoord

Nieuws:

Door: Redactie

Langs de Dilgtweg in Haren (ter hoogte van het Dilgtplein) staan gebouwen van Beatrixoord leeg. Het betreft onder andere de voormalige zusterflat. Voor deze gebouwen komt na vele jaren leegstand een nieuwe bestemming. Er komt een innovatief woon-, zorg- en werkproject waarin belangen van verschillende doelgroepen met elkaar worden verbonden. Initiatiefnemer is de Quistcoach in Groningen.

In Haren de Krant van deze week een informatief artikel, waarin de hoofdrolspelers zelf hun plannen toelichten. Buurtbewoners zijn per brief uitgenodigd voor een informatie-avond deze week. In het project zullen mensen met licht psychiatrische problemen beschermd wonen, maar ook statushouders (veelal met een medische achtergrond) die de verbinding kunnen zijn naar zorginstellingen in de buurt. Hoe het concept in elkaar zit leest u in Haren de Krant, die verschijnt woensdag a.s.