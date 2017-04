Nieuwe luxe appartementen bij Westerholm nu al verhuurd

Door: Redactie

De bouw van dertien zeer ruime en luxe appartementen voor senioren bij Huize Westerholm is amper klaar of de woningen zijn al verhuurd. Volgens directeur Wijnand Rigter zijn er twaalf definitief verhuurd en is er één in optie. De wachtlijst is al aangelegd.

Het nieuwe gebouw staat aan de Westersedrift en heet ‘Het Westerhuys’. De appartementen zijn zeer ruim. Eventueel kan zorg worden afgenomen van Huize Westerholm. Op 31 maart werd het nieuwe gebouw officieel en feestelijk geopend door burgemeester Pieter van Veen van Haren.