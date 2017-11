Nieuwe ontwikkelingen: Mignon gaat tóch niet helemaal weg, dochter Marlieke gaat door

Nieuws:

Door: Redactie

In oktober meldden wij dat Annelies Hoekzema met pensioen gaat en de winkeldeur van Mignon Damesmode gaat sluiten op 30 december. Daarmee zou een zeer bekende naam uit het straatbeeld van Haren verdwijnen. Maar er is nieuws: de dochter van Annelies Hoekzema heeft alsnog besloten de zaak voort te zetten, maar dan op een ander adres. Ze heropent de zaak aan de Kerkstraat 17 op 1 februari a.s. onder de naam Mignon by Marlieke.

Dochter Marlieke gaat in het pand, dat bekend stond als Inigo Mode. Die winkel is opgeheven. Voor Annelies Hoekzema was de verrassing groot toen haar dochter onlangs liet weten de zaak te willen voortzetten. “Daar zou geen sprake van zijn en we begonnen al te wennen aan de gedachte dat het straks echt voorbij is met Mignon”, zegt Annelies. “Maar we zijn er heel blij mee dat Marieke tóch heeft besloten de stap te zetten.”

Meer over Marlieke in de krant van januari, kort voordat zij de zaak heropent.