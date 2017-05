Nieuwe reparatiedienst mobiele telefoons in Haren – lees meer…

Door: Redactie

Een nieuwe winkel in Haren. Ja, zelfs een nieuwe branche: reparatie van mobiele telefoons en tablets. Multiphone Repair is sinds maart neergestreken aan de Rijksstraatweg 146 en Jan-Willem Mulder is blij met zijn nieuwe stek.

Oprichter van dit bedrijf is Amjad, die rond 2010 startte in Roden. “Ik werkte vroeger met hem samen in de kleinmetaal-sector”, zegt Jan-Willem. “Wij maakten metalen meubels en woonaccessoires. We konden het samen altijd goed vinden. Amjad vertrok en begon voor zichzelf. Toen de zaken goed gingen vroeg hij of ik bij hem wilde komen werken. Ik kwam in een filiaal in Veendam, maar daar kon ik mijn draai niet echt vinden. Het is daar een lastige markt. In Haren voel ik me prima, de klanten zijn vriendelijk en bedanken me voor de goede service. Dat vind ik heel prettig.”

Mobiele telefoons gaan soms stuk. Door een val of door andere oorzaken. Vaak is repareren goedkoper dan een nieuwe aanschaffen. “Als dat niet het geval is zal ik het ook eerlijk tegen de klant zeggen. Men moet op mijn advies kunnen vertrouwen”, zegt Jan-Willem. In zijn branche wordt er door veel bedrijven maar wat ‘aangerommeld’. Uit gemakzucht worden niet alle schroefjes teruggeplaatst, zodat later onderdeeltjes los kunnen schieten. Of er wordt gezegd dat een moederboard kapot is, terwijl een kleine reparatie kan volstaan. “Daarom vind ik het zo belangrijk dat ik een vertrouwensband met de klanten kan opbouwen. Transparantie en eerlijkheid…daar kunnen we ons mee onderscheiden.”

Jan-Willem heeft het vak in de praktijk geleerd van zijn baas. Zijn opleiding als metaalbewerker komt hem goed van pas, want in dat vak komt het ook aan op precies werken. “Goede kwaliteit en een eerlijke prijs”, zegt Jan-Willem. En wat die eerlijkheid betreft, die zit in Jan-Willems genen. Hij wil bijdragen aan een betere wereld. En tja, in die wereld zijn mobiele telefoons niet meer weg te denken.

foto: Jan-Willem Mulder aan het werk. Telefoons repareren zonder schroefjes over het hoofd te zien…