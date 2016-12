Nieuwe webcolumn J.E. Bosch

Nieuws:

Door: Redactie

De heer J.E. Bosch uit Haren schrijft geregeld columns voor deze website.

Feestmaand

Dat december een feestmaand is zal de lezer genoegzaam bekend zijn naar ik veronderstel. Voor mij persoonlijk kan deze maand absoluut niet meer stuk. De cadeautjes vliegen mij als het ware als op mijn zoete bloed beluste muggen om het hoofd. Van de bekende grootgrutter uit Zaandam ontvang ik deze maand een shoptegoed van maar liefst 500 euro. En dan de ALDI, voor al die boodschappen die ik daar doe krijg ik ook een shoptegoed van 250 euro. Uiteraard kan de Jumbo dan niet achterblijven en, u raadt het al, alweer een shoptegoed. Ik ben in de gauwigheid even kwijt hoeveel dat ook al weer was.

Last but not least kwam daar dan nog eens de IKEA, alwaar ik als gevolg van hun 40-jarig jubileum in de stad Groningen voor liefst 750 euro aan meubilair mocht uitzoeken.

Dat bracht mij op het ongetwijfeld lumineuze idee om aldaar een vrieskist aan te schaffen. Tenslotte moest ik toch al die supermarktboodschappen ergens kunnen bewaren want u zult zeker begrijpen dat ik onmogelijk in staat ben om die ingeslagen spullen in één week tijd op te peuzelen.

Het jaar is nog niet om en ik zit nu nog te wachten op een aanbod van de Media Markt, waarbij ik mogelijk geheel gratis een 50 inch grootbeeld full HD TV, curved en liefst zo plat mogelijk mag komen ophalen. Utopia is een ver en meestal onbereikbaar land en de werkelijkheid is dat ik de nepmailtjes, waarin mij al dat fraais werd aangeboden met gezwinde spoed in de digitale prullenmand heb gedeponeerd. Wij betalen onze kerstboodschappen toch gewoon maar zelf.

Fijne feestdagen en tot volgend jaar.