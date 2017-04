Nieuwe website www.harenhelpt.nl gelanceerd

Nieuws:

Door: Redactie

De gemeente Haren heeft een nieuwe website gelanceerd, die het eenvoudiger maakt om de weg naar (WMO-)ondersteuning te vinden. In Haren bestaat een Toegangs Team (voorheen WijZ-team) met vakkundige mensen die een hulpaanvraag snel kunnen vertalen naar concrete actie. Je zou kunnen zeggen dat het Toegangs Team ‘de TomTom’ is in de wereld van zorg en hulp.

De nieuwe website, eenvoudig en overzichtelijk van opzet, is getest door de ouderenbonden en geschikt bevonden. Bezoekers van de website kunnen snel aangeven wat voor soort ondersteuning zij zoeken en krijgen dan informatie te zien over de mogelijkheden.

Zie: www.harenhelpt.nl