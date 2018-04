In 2020 bijna honderd nieuwe seniorenwoningen aan Dilgtweg

Door: Redactie

Naast het moderne woonzorgcentrum De Dilgt realiseert ZINN aan de Dilgtweg drie nieuwe woontorens voor senioren. De bouw start reeds eind 2018 en is medio 2020 gereed. Rondom De Dilgt staan al drie soortgelijke woontorens – Mozart, Chopin en Vivaldi.

In de drie nieuwe woontorens worden in totaal ca. 90 twee- en driekamerappartementen gerealiseerd. Elk appartement is voorzien van een balkon of terras. Parkeerplaatsen zijn aanwezig.

Voor wie?

De nieuwe appartementen zijn bedoeld voor ouderen, die het prettig vinden om in de buurt van de zorglocatie te wonen. De voorzieningen van De Dilgt zijn op loopafstand, zoals het restaurant en de welzijnsactiviteiten. Op het terrein staan sinds 2012 al drie vergelijkbare woongebouwen, waarvoor de belangstelling erg groot is. Voor de huidige bewoners van het oude gebouw wordt door ZINN tijdelijk vervangende woonruimte gezocht op haar eigen locaties. Elders in Haren, aan de Erasmuslaan, worden nu ook enkele tientallen seniorenappartementen voor de verhuur gebouwd in het voormalige Erasmusheem. Verhuurder daar is Woonzorg Nederland.

Op de foto: Luchtfoto, waar de drie nieuwe woongebouwen zijn ingetekend (rechtsboven). Op de hoek van de Rijksstraatweg en Dilgtweg staat nu nog een restant van de aanleunwoningen van Huize Avondlicht. Zie onder.