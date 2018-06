31 maart… Getuigen gezocht van achtervolger in taxi

Door: Redactie

In de vroege ochtend van zaterdag 31 maart rond 7.00 uur is een Harense vrouw, woonachtig in de wijk Maarwold, in de Molenbuurt slachtoffer geworden van een wilde achtervolging. De gebeurtenis was zo bedreigend en heeft zoveel impact gehad op de vrouw, dat de politie graag in contact wil komen met haar belager. Daarom deze oproep in de krant.

Wat gebeurde er?

De vrouw was vanuit haar woning in Maarwold per fiets vertrokken naar haar werk in de stad en moest nog even langs een adres in de wijk Molenbuurt. Toen zij van daaruit haar weg vervolgde merkte zij dat zij door een taxi met blauwe kentekenplaten werd gevolgd. Toen zij aan haar achtervolger wilde ontkomen werd de rijstijl van de taxi agressiever. De wagen crosste uiteindelijk zelfs met hoge snelheid dwars door het Hendrik de Vriesplantsoen, totdat hij daar enige tijd kwam vast te zitten. Daarna volgde hij op gevaarlijke wijze de vrouw opnieuw, tot zij uiteindelijk in het centrum van Haren wist te ontkomen. Beveiligingscamera’s hebben een deel van de achtervolging vastgelegd.



Welke getuigen worden gezocht?

1.Wie is op de vroege zaterdag 31 maart in de gemeente Haren door een taxi thuisgebracht tussen 6.00 en 7.00 uur?

2.Wie was getuige van de achtervolging of heeft informatie die de politie kan helpen?



Het moet mogelijk zijn om de achtervolger te identificeren. Geef uw informatie door aan de politie: 0900-8844 of mail: redactie@harendekrant.nl. De redactie speelt de informatie door aan de behandelende afdeling van de politie. Ook taxibedrijven worden verzocht na te gaan welke van hun chauffeurs die ochtend in Haren is geweest. Merk en type auto is bij de politie bekend.