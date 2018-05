50 jaar Zonnehof werd zonnig gevierd

Door: Redactie

Door de speciale Zonnehof-verslaggever

Zaterdag 26 mei. Het was prachtig weer en er waren veel meer bezoekers dan verwacht. De dag werd geopend door locoburgemeester Michiel Verbeek en door de directeur van de NNCZ, Roeli Mossel.

De dag begon met het optreden van de Showband Concordia uit Zevenhuizen, niet alleen door de Zonnehof, maar ook er omheen. Zo konden niet alleen de bewoners, maar ook mensen uit de omgeving meegenieten. Het was een prachtig begin van de dag. De kinderen van de showband gingen ook nog door het gebouw langs de woongroepen. ’s Middags was er een optreden van Mariska Oostijen (zang) en Hans Kaldeway (piano). Wat een leuk optreden! De bezoekers waren heel enthousiast.

In de kraampjes rondom het gebouw waren leuke artikelen te koop. Veel bezoekers waren geïnteresseerd in de standaards met daarop de geschiedenis van De Zonnehof en ook de stand van de Vrienden van De Zonnehof trok bezoekers. Het werd een prachtige dag voor de bewoners, vrijwilligers en medewerkers. Ds. de Boer en het mannenkoor Da Capo verzorgden ’s avonds de weeksluiting. Een hele fijne dienst. Op zondagmiddag nog een mooi slot van de festiviteiten met een optreden van het Kinderkoor Eigen-Wijs uit Ten Boer. Ze zongen en dansten, hadden er zelf plezier in en de bezoekers genoten.