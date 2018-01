Professor Erik Borgman in Doopsgezinde Kerk op 15 februari

Nieuws:

Door: Redactie

Bericht van de Doopsgezinde Kerk te Haren.

Donderdag 15 februari 2018 zal Prof. Erik Borgman in ons midden zijn.

Hij zal met ons van gedachten wisselen over de vraag:

“Wat kan de samenleving betekenen voor de kerk?”

Prof. Borgman werd enkele jaren geleden de meest spraakmakende theoloog in Nederland genoemd.

Hij stelt ongemakkelijke vragen aan de kerken in een tijd dat zij van hun positie in de samenleving dreigen weg te drijven. Juist die kwetsbaarheid, dat besef om in deze tijd als kerk je macht en je gezag te verliezen en kleiner te worden, kan het begin van een nieuwe manier van denken zijn.

‘Gedachten over opbouw in tijden van afbraak’ is de ondertitel van een van zijn boeken.

Prof. Borgman is hoogleraar Theologie aan de Katholieke universiteit in Tilburg. Hij is Rooms Katholiek en tevens lekenbroeder in de Dominicaanse kloosterorde. In 2016 en 2017 was hij ook hoogleraar aan het Doopsgezind seminarie aan de VU.

U bent allen uitgenodigd om met hem in gesprek te komen.

Plaats: Doopsgezinde kerk te Haren

Nieuwe stationsweg 1, Haren

Aanvang 20.00 uur

Toegang vrij met een mogelijkheid voor een bijdrage bij de uitgang

Info: www.dgharen.doopsgezind.nl