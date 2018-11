9 november: Groenenberglezing over de kracht van kleur

Nieuws:

Door: Redactie

Groenenberg lezing: ‘Hoe de kracht van kleur je leven kan beïnvloeden’

Frederiek Reitsma, interieurontwerper en kleurentherapeut, geeft een interactieve lezing over de psychologische werking van kleur. Ze vertelt welke kleur je kan helpen je doel of wens te bereiken en hoe je kleur toe kunt passen in je leven.

Iedereen is van harte welkom op 9 november 2018 in De Groenenberg, Markeweg 17 in Glimmen. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De lezing start om 20.00 uur en de kosten zijn slechts € 4,-.

Breng kleur in je leven en ontdek welke kleur goed is voor jou.