Aan de slag in vluchtelingenkamp op Lesbos

Onderstaand bericht ontvingen we van Sabine Burkunk uit Eelderwolde.

AAN DE SLAG IN VLUCHTELINGENKAMP

Onder dit motto vertrekken wij, Anne-Marie, Lonneke en Sabine, eind september voor een week naar vluchtelingenkamp Kara Tepe op Lesbos. Er is nog maar weinig aandacht voor Lesbos in de media, maar nog steeds leven duizenden vluchtelingen daar in mensonterende toestand, met oneindige procedures in het vooruitzicht. De hel.

Wij gaan een week lang de mouwen opstropen voor Because We Carry. Aan het werk om een klein beetje verschil te maken voor duizend onschuldige moeders, vaders en kinderen (zoals onze gezinnen!) die hun leven moesten opgeven door de oorlog. Om een glimlach, respect en wat hoop te brengen. Omdat wij vinden dat je zelf de verandering moet zijn die je wilt zien in de wereld. Team 207 gaat het doen.

Stichting Because We Carry helpt sinds 2015 op Lesbos en heeft als doel: het verblijf van mensen op de vlucht een stukje aangenamer maken. Een filmpje over BWC vind je hier https://www.facebook.com/ Becausewecarry/videos/ 686333768231900/

Wat gaan we precies doen?

O.a. de boodschappen inkopen, ontbijtjes bereiden en uitdelen en diverse activiteiten voor kinderen en volwassenen begeleiden.

Wat hebben we nodig?

We bekostigen zelf onze reis en het verblijf. Ons team moet de kosten voor 7 dagen ontbijt inbrengen. 7 dagen x 1000 mensen x €1,15 = € 8050

Hoe kun jij tijdens onze week een bijdrage leveren?

Doneer een bedrag, groot of klein. Wat je kunt missen is welkom! Help ons de boodschappen bij elkaar te sprokkelen voor deze week. Het geld gaat rechtstreeks naar het brood, de bananen, etc die wij daar gaan uitdelen.