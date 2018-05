Aanmelden voor seniorenwoningen ‘Nieuw Erasmusheem’ kan vanaf nu

Door: Redactie

Op het terrein van voormalig verpleeghuis Erasmusheem, aan de rand van Haren, worden 50 energie neutrale huurappartementen gerealiseerd voor 55-plussers door woningcorporatie Woonzorg Nederland. De bouwwerkzaamheden zijn in volle gang, zodat de woningen naar verwachting eind 2018 bewoond kunnen worden.

Veel voorzieningen

De appartementen worden gerealiseerd aan de rand van Haren en hebben uitzicht op het natuurgebied. Voor bewoners van Nieuw Erasmusheem, maar ook de overige wijkbewoners zijn er veel voorzieningen op loopafstand bereikbaar, zoals de huisartsenpraktijk en zorgorganisatie ZINN. Er is ook een winkel en maaltijdvoorziening aanwezig. Daarnaast krijgen een kapper en pedicure hun praktijk in het gebouw. Er is een mooie recreatiezaal waar activiteiten georganiseerd kunnen worden zoals gezellig koffie drinken, koersballen of een theateravond.

Appartementen

Er worden 44 2-kamerappartementen gebouwd (sociale huur) en 6 3-kamerappartementen (vrije sector). De woningen zijn drempelvrij en per lift te bereiken. De huurprijs van de 2-kamerappartementen is vanaf € 597,-. Voor de 3-kamerappartementen is dit vanaf € 630,-. De huurprijzen zijn exclusief servicekosten.

Toewijzing

Heeft u belangstelling voor een woning? Dan kunt u een informatiepakket opvragen. Dit kan via telefoonnummer 088-921 02 16, van 08.30-13.00 uur. U kunt ook mailen naar nieuwerasmusheem@woonzorg.nl. De toewijzing van de appartementen wordt op basis van loting bepaald. Vanaf 11 juni worden de woningen toegewezen. Wordt u uitgeloot? Dan wordt u indien gewenst op de wachtlijst geplaatst.

Waar staat Woonzorg Nederland voor?

Woonzorg Nederland staat voor zelfstandig wonen in een betaalbare, veilige en toegankelijke woning met ruimte voor ontmoeting: samen zelfstandig wonen. Samen met onze partners in wonen, zorg en dienstverlening willen wij seniorenhuisvesting in Nederland naar een hoger plan brengen. Wij streven naar persoonlijke aandacht en samenwerking in een lokaal zorg- en dienstennetwerk.