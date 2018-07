Accountant over zwembad Scharlakenhof: “De vertraging ligt niet aan ons”

Nieuws:

Door: Redactie

Rob de Beus van accountantkantoor Noord Negentig wil niet ingaan op details, maar laat desgevraagd wel weten dat de accountantsverklaring voor zwembad Scharlakenhof er allang had kunnen zijn. Hij zegt dat de stichting geen afdoende antwoord geeft op vragen.

Volgens De Beus ontbreken er onderliggende stukken bij de boekhouding. “Het gaat dan over materiële zaken en niet over tientjes.” Piter Bakker van SEZS zegt dat er ook nog een verschil van inzicht is over de manier waarop de boekhouding wordt gevoerd, maar daar wil De Beus niet op ingaan.

Op de vraag of hij de indruk heeft dat het ‘foute boel’ zou kunnen zijn, moet hij glimlachen. “Daar ga ik natuurlijk niet op antwoorden, dat begrijpt u hopelijk.”