Accountantsverklaring Zwembad Scharlakenhof laat nog even op zich wachten

Door: Redactie

Het was een twistpunt. Zo ernstig, dat de gemeente eind 2017 haar subsidiebetaling voor het laatste kwartaal heeft ingehouden. Toenmalig wethouder Mariska Sloot wilde de betalingen pas weer starten als de stichting die het zwembad beheert (SEZS) een goedkeurende accountantsverklaring zou indienen. Volgens afspraak.

Manager en drijvende kracht achter de stichting, Piter Bakker, was zich er wel van bewust dat hij zo’n verklaring ieder jaar moet aanleveren in ruil voor de subsidie (138.000 per jaar), maar hij hikte aan tegen de kosten van zo’n verklaring. Volgens Bakker kost die ‘duizenden euro’s’ en dat geld steekt hij liever in onderhoud. De nieuwe wethouder, Michiel Verbeek (Sloot trad in december af) was milder. Hij overlegde met SEZS en gaf ze wat meer tijd.

In een reactie aan Haren de Krant verklaarde Piter Bakker dat hij de accountant inmiddels aan het werk had gezet (voorjaar 2018), maar er waren nogal wat vragen te beantwoorden. Daardoor duurde het allemaal erg lang. Volgens Bakker betekende het uitstel niet dit dat de cijfers ongunstig zijn of dat er ‘iets niet deugt’. Integendeel, het bad draait winst.

Vandaag laat Piter Bakker desgevraagd weten dat de accountantsverklaring bijna klaar is. “Ik wacht op de definitieve versie. Kost altijd meer tijd dan je wilt”, zegt hij. “Maar het ziet er goed en positief uit.” Wethouder Michiel Verbeek bevestigt dat hij nu binnen enkele dagen de verklaring van de accountant mag verwachten.



Jaarcijfers van het zwembad 2016-2017

Inkomsten uit losse kaartjes: 129.000

Inkomsten verenigingen: 49.000

Inkomsten subsidie: 138.000



Uitgaven huur, onderhoud, personeel: 170.000

Uitgaven aflossen en rente op schuld gemeente: 96.000

Winst/verlies 2016-2017: + 50.000



Opgave van deze cijfers: SEZS. Uit de accountantsverklaring zal nu moeten blijken of deze cijfers juist zijn.

