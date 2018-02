Acties voor Flying Doctors, Glimmenaren fietsen rond de Kilimanjaro

Nieuws:

Door: Redactie

Zomaar even naar de huisarts is er voor veel kinderen in Tanzania niet bij. Wel of niet naar de dokter kunnen maakt voor sommige kinderen een wereld van verschil. Als je bijvoorbeeld op een lelijke manier een arm of been breekt, geboren wordt met een hazenlip…. Flying docters zijn vooral voor kinderen in afgelegen gebieden van levensbelang.

Inge Bakker uit Glimmen vertelt: “Voor dit goede doel klimmen wij op de fiets. In oktober fietsen we in zes dagen om de Kilimanjaro. We bezoeken dan ook de projecten van de Flying Docters.

Om dit te kunnen doen, brengen we sponsorgelden bij elkaar. Hiervoor hebben we al verschillende acties uitgevoerd. het bij elkaar brengen van sponsorgelden is al een reis op zich.

Onze eerstvolgende actie is op zaterdag 24 maart van 9:00 – 17:00 uur bij Sportschool Energy. Voor 10 euro kan iedereen een uurtje jumpen of spinnen. We doen het om en om, spinnen op een spinningfiets en jumpen op een kleine trampoline. Alle uren zijn zeker ook toegankelijk voor beginners en onder deskundige begeleiding.

Het laatste uur van 16:00 – 17:00 uur doen we het tegelijk: jumpen en spinnen!! met live jembe-begeleiding!

De hele dag is het een komen en gaan van mensen die een uurtje komen sporten. Uit Haren en omstreken.

De hele school is aangekleed in Afrikaans en Tanzaniaanse kleuren en sferen. En zo wordt het een fantastische dag”.