Actueel: gemeente vergat vergunning te verlengen voor parkeerterrein

Nieuws:

Door: Redactie

De parkeerplaats op het westelijke gedeelte van het Haderaplein in Haren is sinds 2016 illegaal. De gemeente vergat de vergunning voor het exploiteren van dit terrein in 2016 te verlengen.

In 2011 verleende de gemeente zichzelf een vergunning om het terrein in weerwil van het bestemmingsplan in te richten als tijdelijke parkeerplaats. Men verwachtte dat binnen vijf jaar gebouwd kon worden.

Nu de verlengende vergunning in 2016 niet is verleend is het parkeerterrein sindsdien dus illegaal in exploitatie geweest. De vraag dringt zich op wat nu de status is van de parkeergelden die de gemeente heeft ontvangen. En de boetes. Is dat geld wederrechtelijk ontvangen?

Het is een formele zaak en daarom van belang. De gemeente moet het goede voorbeeld geven en zich aan vergunningen houden.

Een woordvoerder van de gemeente Haren geeft toe dat men is vergeten de vergunning opnieuw aan te vragen. Daarvoor zijn meerdere redenen waar zij niet op wil ingaan.

Ietje Jacobs van de VVD is van plan vanavond aandacht te vragen voor de gemeentelijke dwaling.