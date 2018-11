Actueel: Protest-Pieten geven parkeermeters in Haren de zak

Door: Redactie

Dit hebben we in Haren nog niet vaak meegemaakt. Een nachtelijke protestactie en dan nog wel door Pieten van de Sint. In de nacht van 16 op 17 november hebben Protest-Pieten de parkeermeters in Haren letterlijk een zak over het ‘hoofd’ getrokken. In een pamflet, achtergelaten bij de parkeermeters, staat te lezen dat de Protest-Pieten hiermee een signaal willen afgeven aan de politiek in de gemeente Haren en Groningen.

Met hun zakken-actie schenken zij de bezoekers van Haren een zaterdag gratis parkeren. Zij vinden dat de politiek heeft gefaald in het parkeerbeleid. Gratis parkeren is voor ondernemers erg belangrijk. Haren is in hun ogen onaantrekkelijk voor winkelend publiek, omdat er moet worden betaald voor parkeren.

Hoewel de gemeenteraad in juli besloot dat in Haren 90 minuten gratis parkeren ingevoerd moest worden, is dit door de Provincie en gemeente Groningen tegengehouden.

Omwonenden hebben de bewuste nacht twee Zwarte Pieten gesignaleerd in het centrum van Haren. Het gaat waarschijnlijk om de Protest-Pieten die de actie hebben uitgevoerd. Of de actie met medeweten van Sinterklaas plaatsvond is niet bekend.

De Protest-Pieten laten weten bereikbaar te zijn voor reacties: sinterklaasinharen@gmail.com