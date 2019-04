Actueel: alarm, zoekactie naar auto te water bij rotonde Emmalaan

Door: Redactie

In de vroege avond dinsdag 23 april rond 20.30 uur is er alarm geslagen, omdat een auto te water zou zijn geraakt nabij de A28, rotonde Emmalaan/Meerweg. De hulpdiensten zijn nu met een bootje het water van het Noordwillemskanaal aan het afspeuren, op zoek naar sporen van de auto.

Of er een of meer personen in de auto zaten is niet bekend. Over toedracht is nog niets bekend. Het is in theorie dus denkbaar dat het om een loos alarm gaat.



Foto’s: Tom Paas en Patrick Wind 112Haren/Haren de Krant

Updates volgen waar mogelijk.

Update 22.00 uur: De zoekactie is gestaakt. De brandweer heeft niets gevonden.