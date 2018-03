Advertentie: Hoorcentrum Westerkwartier verdubbelt zittingsdagen in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Sinds ruim een jaar kunt u in Haren terecht voor topkwaliteit hoorzorg, verzorgd door Wilgis Schoffelmeijer van Hoorcentrum Westerkwartier uit Zuidhorn.

Wegens toenemende vraag in Haren verdubbelt zij haar zittingen in het pand van Mango Mobility aan de Emmalaan in Haren, zodat klanten verzekerd zijn van een snellere service. Per 1 april kunt u wekelijks op afspraak terecht op de vrijdagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur.

“Goede hoorzorg gaat veel verder dan snelle levering van zomaar een hoortoestel”, vindt Wilgis. “Uiteraard lever ik alle topmerken en typen hoortoestellen, maar het vergt tijd, kennis en expertise om het beste uit iemands gehoor te halen”. Wij gaan niet voor een snelle verkoop, maar juist voor persoonlijk advies, zorgvuldige aanpassing, begeleiding en nazorg. Niet voor niets ben ik in 2016 verkozen tot Audicien van het Jaar, een titel waar ik erg trots op ben”, aldus Wilgis.

Wilt u een afspraak maken, bel dan 0594 500959 of kijk op www.hoorcentrumwesterkwartier.nl.