Try out met Yin Yoga bij BodyFit

Nieuws:

Door: Redactie

Yin Yoga richt zich op het creëren van ruimte in je bindweefsel en je gewrichten. Door een houding lang aan te houden (en niet te bewegen zoals bij actievere vormen van Yoga) bereik je het ‘stuggere’ bindweefsel. Je bindweefsel speelt een grote rol bij hoe lekker je in je vel zit (letterlijk en figuurlijk). Deze rustige ontspannende Yoga sessie leert je tevens te accepteren wat is en daarmee ontwikkel je meer zelfkennis. Daarnaast is het heerlijk om je onder te dompelen in de zachte Yin energie.

Deze populaire Yoga variant doet ook zijn intrede bij BodyFitHaren! BodyFitHaren beschikt over een oefenruimte met vloerverwarming en verlichting naar keuze. Na de sessie is het goed toeven in de kleedkamers met vloerverwarming, een mooi muziekje en Rituals producten.

TryOut: geïnteresseerden mogen de hele maand december gratis deze variant uitproberen. Ook belangstelling? Meld je dan aan. Ze hebben 20 plaatsen beschikbaar. Dinsdagavond 18.00u – 19.00u.

Onze instructrice volgt de opleiding AALO YinYoga 1 en start in januari met de cursus YinYoga 2. Meer informatie; www.bodyfitharen.nl 050 534 00 02