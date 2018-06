Afscheidsfotografie is de nieuwe trend

Door: Redactie

Tijdens de Open Dag van Monuta Haren exposeerde fotografe Kristel Dallinga. Ze is afscheidsfotograaf. Nieuw woord, nieuw begrip, nieuwe trend. Het vastleggen van belangrijke gebeurtenissen is niets bijzonders. Huwelijk, geboorte, verjaardag, jubileum. Vreemd, dat het minder vanzelfsprekend is om een fotograaf uit te nodigen tijdens een uitvaart.

Fotografe Kristel Dallinga is afscheidsfotograaf en zij exposeerde onlangs in De Bamshorn tijdens de Open Dag van Monuta Haren. “Een uitvaart is zo eenmalig en ingrijpend, dat steeds meer mensen het belangrijk vinden om deze dag vast te leggen. Tijdens een uitvaart zijn er prachtige en ontroerende momenten, die soms verloren gaan of niet worden opgemerkt”, zegt Kristel. “Ik hoor vaak: door de foto’s beleef ik de uitvaart opnieuw en zie ik wat ik op de dag zelf niet zag. Ik kan in alle rust terugkijken zo vaak en zolang ik wil. Dat is waarom ik mijn werk zo belangrijk vind”

In Haren de Krant van 20 juni leest u een verhaal over deze nieuwe manier van fotograferen. Zie ook: www.afscheidsmomenten.nl

De bovenstaande foto is gemaakt door Kristel Dallinga.