Agenda hoorzitting 19 januari. Harense burgemeester spreekt niet in, wethouder wél

Door een kennelijk misverstand is de naam van burgemeester Pieter van Veen op de lijst gekomen van insprekers. Dat bleek niet juist, want namens Haren zal wethouder Michiel Verbeek inspreken tijdens de hoorzitting van de Vaste Kamercommissie. De zitting is toegankelijk voor publiek en vindt plaats in een theaterzaal.

Sprekerslijst

In Congrescentrum Hanze Plaza aan de Protonstraat in Groningen vindt op 19 januari van 13.30-16.00 uur de hoorzitting plaats van de Vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Onderwerp van gesprek is de fusie tussen Groningen, Ten Boer en Haren.

De Kamerleden willen horen wat er leeft en hebben schriftelijk al zienswijzen tot zich genomen. Er is tien minuten spreektijd voor vertegenwoordigers van organisaties en belangengroepen. De agenda treft u hieronder aan:

13.30 uur Provincie Groningen, gedeputeerde Patrick Brouns

13.40 uur Gemeente Groningen, burgemeester Peter den Oudsten

13.50 uur Gemeente Ten Boer, burgemeester Frank de Vries

14.00 uur Dorpsbelangen Ten Post, Johan Pleizier

14.10 uur Ondernemend Haren, Jos van Stratum

14.20 uur Jongerenraad Haren, Freek van den Berg

14.30 uur ‘Handen af van Haren’, Rob Verment

14.40 uur Burgercomité Haren, Gustaaf Biezeveld

14.50 uur Platform ‘Kansrijk Haren’, René Valkema

15.00 uur OR Gemeente Haren, Martijn Lanjouw

15.10 uur Gemeente Haren, wethouder Michiel Verbeek

15.20 uur VOLE, Jan Wittenberg

Ook zullen nog twee raadsleden uit Haren het woord voeren, één van de coalitie en één van de oppositie.