Al veertig jaar Wereldwinkel Haren

Door: Redactie

De tijd vliegt. Het is alweer veertig jaar geleden, in 1977, dat de echtgenote van professor Bernard Delfgaauw vanuit haar eigen garage aan de Rijksstraatweg de eerste verkopen deed van producten uit ontwikkelingslanden.

De filosofie van toen is eigenlijk de afgelopen veertig jaar onveranderd. De Wereldwinkel koopt ambachtelijke producten, waarvoor eerlijke inkoopprijzen worden betaald in ontwikkelingslanden. In veel van deze landen maakt armoede en achterstand de bevolking kwetsbaar voor uitbuiting. Koffieboeren en andere producenten worden dan gedwongen voor slaafse hongerlonen hun producten te leveren, waarna er in de rijke wereld veel aan wordt verdiend. De Wereldwinkel Haren doet uitsluitend zaken met tussenhandel die het keurmerk van de World Fair Trade Organisation (WFTO) hebben verdiend.

Zelfstandige winkel

De winkel in Haren verhuisde in 1981 naar de Hortuslaan 4. Het pand is eigendom van de gemeente Haren, die het voor een gesubsidieerde prijs verhuurt aan de Wereldwinkel en aan de Stichting Rommelmarkt. Voorheen heette het nog HAVOS (Haren Voor Ontwikkelings Samenwerking), maar in de loop der jaren werd het ‘Wereldwinkel’. Er veranderde méér. De winkel sloot zich aan bij een overkoepelende organisatie van Wereldwinkels, die zorgde voor professionalisering en gezamenlijke inkoop. De Harenaars voelden zich de laatste tijd steeds minder thuis in deze ‘keten’ en vonden de kosten aan de hoge kant. Daarom maakte Haren zich per 1 januari 2017 los en is nu een zelfstandige winkel, die wordt gerund door vrijwilligers. Eigenzinnige Harenaars!

Vrijwilligers

Anne-Marie Mulder, voorzitter van de stichting: “Het zijn allemaal vrijwilligers met het hart op de goede plaats, die iets willen bijdragen aan een eerlijke wereld. Ze draaien winkeldiensten van 2,5 uur en ze zijn vaak ook betrokken bij werkgroepen, zoals etalage en inkoop. We kopen nu helemaal zelfstandig in bij eerlijke tussenhandel en ook rechtstreeks bij producenten in de ontwikkelingslanden.” Af en toe krijgt de Wereldwinkel bezoek van zo’n producent, laatst nog van een zilversmid uit Nepal. Die vinden het leuk om aan de vrijwilligers te kunnen vertellen wat hen drijft en hoe ze werken. De winkel maakt gepaste winst, en van dat geld worden soms goede doelen gesteund, bijvoorbeeld na natuurrampen.

‘Gewoon leuke winkel’

“De Wereldwinkel is ook nog eens een erg leuke (cadeau)winkel”, zeggen de vrijwilligers in koor. “We verkopen hier creatieve spullen die je nergens anders in de omgeving tegenkomt. De prijzen zijn laag en onze klanten zijn altijd erg positief. Dat maakt ons werk juist zo leuk.” Anne-Marie Mulder zou graag weer nieuwe vrijwilligers aannemen, die het leuk vinden om van deze winkel ook in de toekomst een succes te maken. “Kom eens langs en meld je aan”, zegt ze. “Je kunt zelf bepalen hoeveel tijd het je kost.” Om het feestelijke jubileum te vieren komt de burgemeester komt op 15 mei langs en van 12 t/m 19 mei zijn er leuke leuke acties met kortingen.