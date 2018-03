Alert zijn: mogelijk kinderlokker op pad in Haren?

Door: Redactie

Ouders van OBS de Wissel in Haren waarschuwen elkaar vandaag voor een verdacht uitziende man, die nadrukkelijk probeert om kinderen in zijn auto te praten. Zaterdag zou dat twee kinderen aan de Klaverlaan in Haren overkomen zijn.

Signalement: kalende man, niet oud, hij draagt een baardje, hij berijdt een kleine witte auto, wellicht een Citroen C3. Volgens onbevestigde berichten zouden meerdere meldingen zijn gedaan aan de politie, die deze meldingen zeer serieus zou nemen en in de wijk aanwezig was (en is).

Het bovenstaande hebben we vanavond nog niet bevestigd kunnen krijgen door de politie. Uit voorzorg publiceren wij toch en zullen dit bericht waar mogelijk voorzien van een update als er meer informatie is.