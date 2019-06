Alzheimer Café Haren 5 juni

Nieuws:

Woensdag 5 juni opent het Alzheimer Café Haren weer haar deuren voor een feestelijke afsluiting van het seizoen. Aan de hand van korte alledaagse scènes worden bezoekers meegenomen in de wereld van dementie door Wycher van den Bremen en Ina Holtrop. Het café is open vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur.

De toegang is gratis evenals de koffie en de thee. Aanmelden is niet nodig. Belangstellenden zijn van harte welkom in het Grand Café van ZINN locatie De Dilgt, Dilgtweg 3 Haren.

Attentie: in de maanden juli en augustus is er geen Alzheimer Café Haren.

Het Alzheimer Café Haren is een initiatief van Alzheimer NL in samenwerking met Torion, Team 290, De Zonnehof, Icare en ZINN locatie De Dilgt.