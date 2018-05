Alzheimer Café 6 juni in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Op woensdag 6 juni sluit men het seizoen af met het thema: Wat doet muziek voor mensen met dementie?

Gastspreker Simone Zwarts is muziektherapeut. Zij vertelt wat muziek teweeg kan brengen en wat muziek kan betekenen voor mensen met dementie.

Er is muziek, een hapje en een drankje.In de maanden juli en augustus is het Alzheimer Café Haren gesloten, maar in september gaat het weer open op de eerste woensdag van de maand in het Alzheimer Café Haren. U bent woensdag 6 juni van harte welkom. Aanmelden is niet nodig, de toegang is gratis.