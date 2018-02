Alzheimer Café in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Volgende week woensdag 7 februari is het Alzheimer Café Haren weer geopend. De avond staat in het teken van ergotherapie en dementie. Onze gastspreker is Lies Bouwmeester.

Lies Bouwmeester is ergotherapeut. Zij geeft praktische tips en voorbeelden om het u in huis wat gemakkelijker te maken.

Het café is open vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. De toegang is gratis evenals de koffie en de thee. Aanmelden hoeft niet, u bent van harte welkom.

Grand Café De Dilgt, ZINN locatie De Dilgt, Dilgtweg 3 Haren.