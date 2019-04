Alzheimer Café Haren op 1 mei

Nieuws:

Door: Redactie

Woensdag 1 mei is het Alzheimer Café Haren weer geopend met als onderwerp: ‘Dementie en juridische zaken’.

Notaris Marieke Scheepstra van Notariaat Lambeck Harms informeert u over het beheren van het vermogen en het behartigen van de belangen van mensen met dementie op een professionele en betrouwbare manier. Mentorschap en bewind- voering zijn termen die zeker aan de orde zullen komen. Het café is open vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. De toegang is gratis evenals de koffie en de thee. Aanmelden hoeft niet, u bent van harte welkom in het Grand Café van ZINN locatie De Dilgt, Dilgtweg 3 Haren.