Alzheimer café Haren op 5 december

Nieuws:

Door: Redactie

Mensen met dementie ondergaan vaak veranderingen in hun gedrag. Op woensdag 5 december 2018 vertelt psycholoog Mayke Posthouwer in het Alzheimer Café Haren, met welke gedragsveranderingen iemand met dementie en de mensen in zijn of haar omgeving te maken kunnen krijgen.

Het café is open vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur.

De toegang is gratis evenals de koffie en de thee.

Aanmelden is niet nodig. Belangstellenden zijn van harte welkom.

Grand Café ZINN locatie De Dilgt

Dilgtweg 3 Haren.