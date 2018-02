Alzheimercafé Haren 7 maart

Nieuws:

Op woensdag 7 maart bent u weer welkom in het Alzheimer Café Haren.

Gastspreker is notaris Velema uit Roden. Hij is gespecialiseerd in notariaat & dementie. Hij informeert u over zaken die geregeld moeten worden op bijvoorbeeld financieel gebied en wanneer u dat het beste kunt doen. Mentorschap, notariële volmacht en bewindvoering komen zeker aan de orde.

Het café is open vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. De toegang is gratis evenals de koffie en de thee. Aanmelden hoeft niet, u bent van harte welkom in ZINN locatie De Dilgt, Dilgtweg 3 Haren.