Alzheimercafé op 4 april in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Woensdag na Pasen is het weer tijd voor het Alzheimer Café Haren. Het thema van 4 april is: Dementie, en dan? Wat zijn de mogelijkheden als de diagnose dementie is gesteld of misschien al eerder? Wat is een casemanager dementie en wat kan hij of zij voor u betekenen? Deze en andere vragen staan vanavond centraal.

Casemanagers dementie Carolien Hester van Icare, Liesbeth Kriegsman van Team 290 en Jolanda Bloema van ZINN, gaan met u in gesprek en beantwoorden uw vragen. Het café is open vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. De toegang is gratis evenals de koffie en de thee.

Aanmelden hoeft niet, u bent van harte welkom in het Grand Café De Dilgt van ZINN locatie De Dilgt, Dilgtweg 3 Haren.