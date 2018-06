Angst ‘voor claims’ bij College is niet nodig

Nieuws:

Als het plan voor de bouw op het Haderaplein (centrum Haren) niet doorgaat, zullen er door ontwikkelaar Explorius wellicht claims worden ingediend bij de gemeente Haren. Dat stelde wethouder Michiel Verbeek in een brief aan de gemeenteraad. Verbeek denkt dat het eventueel ‘afhaken’ flink geld gaat kosten. Omwonenden en raad zijn inhoudelijk echter zeer kritisch over het huidige plan voor winkels, woningen en supermarkt.

De redactie sprak een gerenommeerde ontwikkelaar/bouwer en hoorde dat claims in vergelijkbare situaties zeer onwaarschijnlijk zijn. De ontwikkelaar, die de aanbesteding in februari heeft gewonnen, heeft namelijk een document ondertekend, waarin staat dat het project uitsluitend kan doorgaan als het bestemmingsplan door de gemeenteraad is goedgekeurd. Als aan die voorwaarde niet is voldaan, is er dus niets te claimen.

Als dit inderdaad zo is, zal het voor de raad wellicht eenvoudiger worden om (als een uiterste noodgreep) het hele project in deze vorm terug te verwijzen naar de tekentafel.

In september wordt er in de raadsvergadering over gesproken. Deze week verschijnt een artikel in Haren de Krant, waarin het ‘hoofdpijndossier Haderaplein’ in kaart wordt gebracht.