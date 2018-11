Arnold Bergsma wil graag in de Groningse gemeenteraad

Nieuws:

Door: Redactie

Arnold Bergsma uit Haren zal het moeten hebben van de voorkeursstemmen. Hij staat 8 op de lijst van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Hij zegt: “We staan aan de vooravond van een nieuwe periode. Een periode met veel kansen en uitdagingen. Kansen om als onderdeel van de vijfde stad van Nederland te profiteren van de vele mogelijkheden die zo’n positie met zich mee brengt. Ik wil me er hard voor maken dat we die voordelen ook verzilveren, Haren moet de vruchten plukken van deze nieuwe mogelijkheden. Veel uitdagingen ook. De omgevingswet, de energietransitie, en Groningen als ambitieuze hoofdstad van het Noorden. Een bruisende en aantrekkelijke omgeving, waar het fijn is om te wonen, met voldoende werk waarbij we hopelijk ook studenten weten te binden aan onze regio. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden, juist ook voor Haren, om te profiteren van de toeristische aantrekkingskracht die de nieuwe gemeente heeft. Ik heb er veel zin in om me hiervoor vanuit de nieuwe gemeente in te zetten. Burgemeester Den Oudsten gaf het tijdens het LetsGro festival al aan, de bestuurscultuur van de nieuwe gemeente zal aangepast moeten worden aan het landelijke karakter van de buitengebieden. Van harte mee eens, en denk daarom dat het verstandig is om niet alleen stadse bestuurders in de nieuwe raad te hebben, maar juist ook bestuurders vanuit het buitengebied. Als inwoner van Haren zal ik me graag inzetten voor de leefbaarheid in Haren, Noordlaren, Glimmen en Onnen, de economische ontwikkeling en het behoud van onze voorzieningen.”