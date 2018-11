Arnold Bergsma ziet problemen als het ‘over links’ gaat

Door: Redactie

Zowel in Haren als Groningen zouden ondernemers niet blij moeten zijn met de verkiezingsuitslag. Als de grote winnaar Groen Links een zeer linkse coalitie gaat vormen, is dat slecht nieuws voor ondernemers en organisaties. Dat zegt Arnold Bergsma. Hij was voor de VVD kandidaat, maar komt niet in de raad. Hij zal wel actief blijven binnen de VVD. Volgens Bergsma heerst er in het kamp van Groen Links ook enige verwarring over de ontstane situatie.

Bergsma: “Ik heb gehoord dat binnen Groen Links er mensen zijn die na de euforie van woensdag zich nu afvragen hoe zij nu verder moeten. Ze hebben kandidaten zonder ervaring, die nu opeens in de raad komen. Verder moeten ze keuzes maken voor de coalitie.” Volgens de VVD-Harenaar kun je de verwarring wel een beetje aflezen aan het feit, dat Groen Links het duidingsdebat van maandag wil verplaatsen naar woensdag. Voorts zou de partij een landelijk zwaargewicht willen vragen om de rol van Informateur op zich te nemen.