Artiesten uit gemeente Haren gezocht voor Open Podium 8 juni

Nieuws:

Door: Redactie

In ’t Clockhuys in Haren vindt op vrijdagavond 8 juni een Open Podium plaats. De

Culturele Raad Haren (CRH) en Bij Vrijdag zijn op zoek naar artiesten voor dat

podium. Harense amateurkunstenaars zijn uitgenodigd om zich aan te melden.

De commissie Podiumkunsten van de CRH koestert al tijden de wens om Harense

amateurs weer een podium te bieden. Samen met Bij Vrijdag, de professionele organisatie

die amateurkunstenaars een steun in de rug geeft, krijgt het Open Podium vorm.

Podiumkunstenaars die graag op de planken willen staan kunnen zich tot en met

donderdag 31 mei opgeven via podia@bijvrijdag.nl.

Acteurs, cabaretiers, muzikanten, dansers, schrijvers, dichters, rappers: ze zijn allemaal

welkom, Alles kan en mag: een solo-presentatie, een koor-, band- of toneeloptreden, een

dans-act of een poëzievoordracht. Deelnemers krijgen zo’n tien minuten per optreden de

beschikking over het podium in ’t Clockhuys.

Het Open Podium op vrijdag 8 juni (20.00-22.00 uur) is gratis toegankelijk.

Open Podium voor amateurkunstenaars;

deelnemers aanmelden tm 31 mei via podia@bijvrijdag.nl

Vrijdag 8 juni 2018, 20.00-22.00 uur

’t Clockhuys, Brinkhorst 3, Haren

Gratis entree