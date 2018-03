Astoria verbouwt en krijgt niet concept

Door: Redactie

“Natuurlijk kent iedereen Astoria als cafetaria”, zegt Gert Bruns. “Maar ook als restaurant. Als ondernemer moet je altijd vragen blijven stellen: is de combinatie nog goed genoeg of is het beter om een duidelijke keuze te maken. Dus heb ik dat nu gedaan. De tijden veranderen in Horeca-land. We worden begin april een nieuw modern en eigentijds fastfood-restaurant met een uitstraling past bij 2018 ”

Duidelijke keuzes

Gert Bruns gunt zich geen tijd voor achterover leunen. In het kader van ontwikkelingswerk bezoekt hij als vrijwilliger af en toe arme landen om horeca-ondernemers te ondersteunen. Onlangs nog was hij in Nepal. Daar leert hij de mensen juist om duidelijke keuzes te maken en dat is dus wat hij nu met Astoria ook gaat doen. “Tot 31 maart zijn we gesloten, dan wordt de zaak helemaal verbouwd. Het belangrijkste is, dat we de snackbar en het restaurant gaan samenvoegen tot één restaurant.”

Rond 1 januari hakte Bruns de knoop door. “Ik had al een tijd met het idee rondgelopen”, zegt hij. “Toen de knop om was heb ik in een paar weken tijd mijn ideeën omgezet naar een ontwerp. Ik heb een bouwer gekozen (Eesto Bouw, red.) en heb met alle leveranciers gesproken, voor wie dit alles ook gevolgen zal hebben. We gaan mooie concepten toevoegen, bijzondere hamburgers, broodjes en ook biologische producten.” Gert Bruns laat grote schermen monteren, waar op verrassende wijze de producten worden getoond.”

De zaak is momenteel gesloten, maar de snackbar blijft tijdens de verbouwing (behalve maandag) dagelijks van 17.00-20.00 uur geopend, te bereiken via de entree aan de achterzijde (Oldehof). Verder is Astoria altijd telefonisch bereikbaar en gaat ook het verzorgen van de catering en partyservice gewoon door.

foto onder: Gert Bruns in Nepal, waar hij in februari verbleef om daar ontwikkelingswerk te doen. Hij adviseerde horecabedrijven…