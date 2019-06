Astoria wint Fijke Liemburgtoernooi 30 mei na strafschoppen

Door: Redactie

De 40e editie van Het Fijke Liemburg Horecavoetbal Toernooi is zeer geslaagd verlopen. Organisatoren Pieter Jan Jansen en Henk Niemeijer hadden met de hulp van de vaste FLHT-vrijwilligers een strak schema geprogrammeerd waar de 22 deelnemende teams gingen spelen om het kampioenschap in de 7×7 en 11×11 competitie.

De ochtend begon helaas wat druilerig, maar dit was geen probleem voor deelnemers. In het 7 tegen 7 toernooi mochten Eetcafé Uniek en Ristorante Pizzeria Sa Capanna 2 spelen om het kampioenschap, dat werd gewonnen door Sa Capanna.

Het 11 tegen 11 toernooi was ook zeer spannend. Paviljoen Appelbergen 2 en Astoria bereikten de finale waar de reguliere speeltijd eindigde in een 1-1 stand. Astoria schoot de strafschoppen vervolgens beter in en mag zich komend jaar kampioen van de Harener horeca noemen.

Ook vele toeschouwers hadden de weg gevonden naar sportpark de Groenberg geholpen door de zon die inmiddels was doorgebroken en was het erg gezellig langs de lijn van het gastvrije VV Glimmen.