Baboffel gaat verhuizen naar de Brinkhorst

Door: Redactie

De eigentijdse speelgoedwinkel Baboffel gaat verhuizen naar de Brinkhordt 20 in Haren. Dat is de winkel tussen Hema en Bruna. Eigenaar Patricia Diercks zegt dat de winkel op 2 september zal heropenen op de nieuwe locatie. Het pand aan de Kerkstraat 13 staat al een tijd te huur.

Baboffel is een speelgoedwinkel met een heel eigen gezicht. Geen dertien-in-een-dozijn. Dat was in 2000 ook precies wat Patricia Diercks voor ogen had, toen zij met dit concept de zaak opende aan de Hortuslaan 2, waar tot dan textielhuis Van der Kaap was gevestigd. De winkelformule sloeg aan en zodra drogisterij Aiking uit de Kerkstraat vertrok verhuisde Baboffel naar dat (ruimere) pand. In haar negentienjarige bestaan wordt dit dus de tweede verhuizing. Voor Haren is het twee keer goed nieuws: enerzijds dat deze eigenzinnige winkel voor het dorp behouden blijft, anderzijds dat het zwarte gat in de Brinkhorst nu een mooie invulling krijgt. Goed voor het ‘rondje Haren’.

Voor de winkel aan de Kerkstraat zijn volgens welingelichte bronnen gesprekken gaande met twee gegadigden, beiden uit Haren. Het is dus nog niet bekend welke winkel op dat adres per 2 september gevestigd zal zijn.

Het nieuws over Baboffel volgt kort na het nieuws dat boekhandel Boomker gaat per 27 september verhuizen naar het Raadhuisplein.