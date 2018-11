Bakker Haafs is gewoon de beste in Nederland

Nieuws:

Door: Redactie

Woensdag is Bakkerij Haafs uit Haren uitgeroepen tot de beste brood-, koek- en banketbakker van Nederland. Dit is de uitkomst van de Bakkerij Vakwedstrijden 2018. De bekendmaking vond in Drachten plaats. Er waren maar liefst 140 deelnemers.

Tegen RTV Noord zei Wilfred Haafs:’Ik heb het niet alleen gedaan. Het is een echte teamprestatie.’ Hij schat dat hij in de afgelopen jaren zes of zeven keer eerder heeft meegedaan. En nu grijpt de bakker uit Haren voor het eerst dus de hoofdprijs: ‘Ik had gehoopt op een plek in de top-drie, maar dit is natuurlijk geweldig!’

In de categorie ‘Talent van het jaar’ werden Britt Brukker en Margje Steenbergen eerste en tweede. Ze volgen de bakkersopleiding en zijn daarvoor in de leer bij Haafs.

Wilfred en Petra Haafs openden reeds in 1994 hun winkel in Haren. Reeds toen sprak hij de ambitie uit om de beste te willen zijn op zijn vakgebied.