Bankje herinnert aan sociaal mens Nico Buurma

Door: Redactie

Op de hoek van de Brinkweg en de Rijksstraatweg in Glimmen staat een gemeentelijk bankje, voorzien van een koperkleurig plaatje: ‘Nico’s bankje – 23-7-’04’. Vanuit haar raam ziet mevrouw S. Buurma vaak mensen op het bankje van haar man zitten.



“Ze lezen allemaal het bordje, maar de meesten kennen het verhaal erachter niet”, zegt ze. Voor haar heeft de bank een heel bijzondere betekenis. Haar man Nico, die in 2012 is overleden, placht bijna iedere dag op het bankje te zitten. “Nico was een heel sociaal mens, als hij er zat maakte hij met veel mensen een praatje, buren kwamen ‘s avonds bij hem zitten en het werd een ontmoetingsplek in de buurt.” Ja, je kon het dus gerust ‘Nico’s bankje’ noemen. Op zijn verjaardag in 2004 hebben overburen de bank versierd en het bordje erop geplakt. Zijn vrouw vertelt hoe het einde kwam: “Nico zat er altijd, tot aan zijn dood. Hij was inmiddels met pensioen nadat we onze groothandel hadden verkocht en we gingen in juli 2012 naar ons huisje op Schiermonnikoog. We hadden voor die dag allerlei leuke plannen, maar toen ik wakker werd bleek hij te zijn overleden aan een hartstilstand. Hij werd 66, net als zijn vader die op precies dezelfde manier was overleden. Het zat in de familie.” Mevrouw Buurma ziet Nico’s bankje iedere dag, maar zit er zelf nooit op. Het bankje was ook echt iets van Nico, de man van de gezellige contacten. inderdaad: Nico’s bankje.