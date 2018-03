Beachparty op 31 maart in Café de Middelhorst: Wendy en Bert gaan ervoor

Door: Redactie

Wendy Bijl en haar mede-organisator Bert gaat Haren in zomerse sferen brengen op zaterdag 31 maart. In Café de Middelhorst doen ze mee met de wedstrijd ‘Run the Café’, die door uitbater Erik Blokzijl is uitgeschreven.

Wendy en Bert organiseren een feest en als zij de hoogste omzet behalen winnen ze een vakantietrip. Over het feest van zaterdag 31 maart zegt Wendy: “Beach Party, zomerse sferen in ons dorp, 31 maart. Wij zagen “Run je Café” en dachten direct: daar doen wij aan mee. Het lijkt ons een fantastische ervaring. Vele thema’s zijn er al voorbij gekomen afgelopen maanden. En 31 maart organiseren wij een beach party. De temperatuur buiten is er nog niet naar, en daarom nemen wij jullie mee in zomerse sferen. Dus trek je zomerblouse uit de kast, die is bij ons zekers op zijn plek. De playlist staat klaar, en de drankjes staan koud. Wij hopen je te zien bij café de Middelhorst in Haren.”