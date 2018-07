Belangrijk nieuws: Gratis parkeren in Haren per 1 november (met update)

Door: Redactie

Maandagavond 2 juli zou de boeken in kunnen gaan als de avond van het gratis parkeren.

In de raadsvergadering van vanavond zal een motie worden ingediend door de VVD, GVH, D66 en CDA waarin 1,5 uur gratis parkeren in Haren wordt opgedragen aan het College. De motie bepleit 1,5 uur gratis parkeren en pas daarna betaald parkeren, zodat langparkeerders buiten de deur worden gehouden. Ondernemers voeren al jaren strijd voor gratis parkeren en de laatste weken was er nog achter de schermen een lobby gaande. De goede financiële cijfers van de gemeente Haren zouden een extra stimulans kunnen zijn om nu door te pakken. Vanavond rond 22.30 uur zal bekend zijn of de raad instemt met de motie.

Alle seinen lijken op groen te staan, want zoals het nu lijkt zullen naast de indieners van de motie ook de fracties van CU en PvdA instemmen. Van GL is het nog onzeker. Daarmee zouden 15 van de 17 stemmen vóór het gratis parkeren zijn. Het nieuwe regime moet 1 november ingaan. De motie vraagt om dit plan zo snel mogelijk voor te leggen aan de gemeente Groningen/Ten Boer en aan de provincie. Dat is nodig, want Haren is volgens de arhi-procedure (fusie) verplicht om financiële beslissingen eerst ter goedkeuring aan die instanties voor te leggen.

De motie wil dat de omzetderving in eerste instantie (deels) wordt gedekt met 75.000 die nu staat in de meerjarenbegroting voor de aanpak van het Haderaplein.

Meer nieuws na de raadsvergadering.

Historie

Rond 2000, toen het vernieuwde centrum van Haren was voltooid (Komplan) was het afgelopen met gratis parkeren. De kosten van het Komplan en de bouw van de parkeergarage moesten deels worden binnengeharkt met parkeermeters. Bovendien waren de langparkeerders een doorn in het oog van ondernemers en gemeente. Het regime van betaald parkeren en vergunningen (schilstraten) werd al gauw een blok aan het been van ondernemers en een splijtzwam in Haren. Ondernemers hoorden hun klanten klagen over bekeuringen en ervoeren stress bij klanten. Tegelijk zag de gemeente Haren haar inkomsten fors toenemen. Er werden ‘tonnen’ opgehaald en die bedragen begonnen te horen bij de onmisbare inkomsten van deze gemeente. Tien jaar geleden begonnen ondernemers een lobby voor gratis parkeren. Haren de Krant heeft ooit een weekend gratis parkeren afgekocht en winkeliers merkten direct een positieve flow. In de discussie werd overigens vaak gezegd, dat parkeerbeleid geen invloed heeft op het koopgedrag van mensen. Wetenschappers stellen dat, maar winkeliers spreken het tegen.

Wethouder Paula Lambeck heeft enkele jaren geleden zich uitgesproken voor gratis parkeren, maar kon de omzetderving niet dekken. Ze verwees naar het integrale centrumplan, dat nog in de maak was. Ook de vestiging van een supermarkt met eigen parkeerplaats was van invloed op de vraag of gratis parkeren kon worden heringevoerd. Ondernemers voelden het als het ‘voor zich uitschuiven’ van het besluit. Verrassend genoeg is de afgelopen week dit dossier in een stroomversnelling geraakt, wellicht doordat de gemeente momenteel financieel goede cijfers kan laten zien. De algemene reserve kan na 2017 met 2,4 miljoen worden vergroot.

Achter de schermen hebben ondernemers intensief contact gehad met politieke partijen en gaandeweg ontstond de tekst voor een motie, die vanavond zou worden ingediend. Als de motie wordt aangenomen wordt het College opgedragen om in het gehele centrumgebied (waar nu betaald parkeren geldt) over te stappen op 1,5 uur gratis parkeren. Het systeem, dat men voorstaat, bestaat al bij Albert Heijn en bij winkelcentrum Paddepoel. Consequentie zou wel zijn, dat er slagbomen moeten worden geplaatst.

Over die details denken de winkeliers nog niet na, bij hen heerst nu vooral euforie, dat het gratis parkeren nu dichterbij is, dan ooit tevoren.

Update: maandagavond rond 23.00 uur werd de motie ter stemming gebracht en aangenomen met 15 voor en 2 tegen. Alleen GL stemde tegen en noemde de motie ‘losse flodderbeleid’. Met ingang van 1 november wordt parkeren 1.5 uur gratis in het hele centrum van Haren. Alleen de gemeente en provincie Groningen kunnen dit besluit nog blokkeren.