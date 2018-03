Belastingspreekuur in bibliotheek kan handig hulpje zijn

Door: Redactie

Vóór 1 mei moet iedereen in Nederland de belastingaangifte invullen. Dat gaat via de online omgeving van de Belastingdienst. Niet iedereen weet goed hoe dit werkt of kan dit zonder hulp. Toch werkt de overheid er hard aan om het contact met de burgers steeds meer digitaal te laten verlopen. Daarom organiseren de biliotheken hulp bij belastingzaken in de vorm van belastingspreekuren. Samenwerkingspartners uit de regio verzorgen de daadwerkelijke hulp tijdens de spreekuren. Ook kunnen inwoners gratis gebruik maken van de computers in de bibliotheek om zelf belastingzaken te regelen.

Belastingspreekuren in Haren en samenwerkingspartners

De belastingspreekuren zijn specifiek bedoeld voor iedereen die zelf geen professional kan inhuren. Deelnemen is gratis, ook als je geen lid bent van de bibliotheek.

(Vrijwillige) medewerkers van Torion en Humantitas Haren verzorgen de daadwerkelijke hulp tijdens de spreekuren. Zij beantwoorden graag vragen, geven meer informatie over aangifte, toeslagen, kwijtschelding en/of bijzonderheden. Ook kunnen zij (deels) ingevulde formulieren controleren of je op weg helpen met het invullen.



Spreekuren Bibliotheek Haren

Vrijdag 16 maart 9.00 – 12.00 uur

Donderdag 29 maart 9.00 – 12.00 uur

Woensdag 11 april 9.00 – 12.00 uur

Donderdag 19 april 9.00 – 12.00 uur

Vrijdag 20 april 14.00 – 17.00 uur

Zelf aangifte doen in de Bibliotheek

Wil je zelf aangifte doen of een aanvraag indienen? Hiervoor kan je gebruikmaken van de gratis faciliteiten in de bibliotheek, zoals computers die beschikbaar zijn om zelfstandig aan de slag te gaan.



Cursussen computer, internet en digitale overheid

Voor wie extra hulp wil bij het leren werken met de digitale overheid, heeft de bibliotheek de gratis cursus Digisterker. Tijdens deze cursus ga je zelf aan de slag met oefeningen. Je leert bijvoorbeeld hoe je inlogt met je DigiD, hoe je een uitkering aanvraagt, hoe je je rijbewijs verlengt en hoe de ‘MijnOverheid-omgeving’ werkt. Meer informatie over de cursus Digisterker is verkrijgbaar in de bibliotheek of via biblionetgroningen.nl/digisterker.

Voor hulp bij het basisgebruik van computer en internet, is er de gratis cursus Klik & Tik. Je kunt de cursus zelf vanuit huis doen of onder begeleiding in de bibliotheek. Vraag in de bibliotheek naar de cursusdata of kijk op biblionetgroningen.nl/klikentik.

Convenant Koninklijke Bibliotheek en Belastingdienst

Biblionet Groningen vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in de samenleving. In de bibliotheken kun je daarom je kennis vergroten, jezelf ontwikkelen en je horizon verbreden. Zodat iedereen de kans krijgt om mee te (blijven) doen in de samenleving. Dit doen de bibliotheken op vele manieren en vaak samen met samenwerkingspartners. Het organiseren van belastingspreekuren sluit aan bij deze ambitie en komt voort uit het convenant tussen de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Belastingdienst. In dit convenant is vastgelegd dat de Belastingdienst de bibliotheken faciliteert, waardoor een landelijke infrastructuur ontstaat van hulp bij belastingzaken.