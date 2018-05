Belevingsfestival in Haren voor ernstig meervoudig beperkte kinderen

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 2 juni a.s. vindt er een belevingsfestival plaats bij Visio De Heukelom in Haren. Kinderen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) zijn, samen met hun familie, van harte welkom om tussen 11.00 en 15.00 te komen beleven en ervaren.

Alle zintuigen worden geprikkeld tijdens het festival. De bezoekers kunnen ruiken, voelen, horen, bewegen en proeven. Er is o.a. aangepaste muziek en geluid, lekkers om te proeven, masseren, kauwsieraden, snoezelen, plukbloemen en schminken. Daarnaast kunnen bezoekers een kijkje nemen op het Kindercentrum om te zien wat Visio kinderen met EMB kan bieden.

Datum: 2 juni 2018

Locatie: Visio De Heukelom, Rijksstraatweg 286, Haren

Tijd: 11.00 – 15.00 uur

EMB

Mensen en kinderen met ernstig meervoudige beperkingen hebben een ernstige verstandelijke beperking en een ernstige motorische beperking, meestal in combinatie met een zintuigelijke beperking en epilepsie. Zij communiceren niet als vanzelf met hun omgeving en begrijpen meestal niet veel van de gesproken taal en kunnen zichzelf niet gemakkelijk duidelijk maken. Door hun zintuigen te prikkelen kunnen zij vaak beter in contact komen met mensen in hun omgeving.