Bermblokken met een juridisch luchtje

Door: Redactie

In Haren de Krant hebben al meer artikelen gestaan over de bermblokken van beton, die zijn neergelegd in de wegberm van de weg Groningen-Waterhuizen. Het is de Winschoterweg. Wegbeheerder Gemeente Groningen heeft de blokken twee jaar geleden laten plaatsen om bermparkeren tegen te gaan. Maar er gebeuren ongelukken door.

Automobilisten die even uit koers raken en de berm raken, worden gelanceerd en slaan (niet zelden) over de kop. Enkele gedupeerden willen een schadeclaim indienen bij de wegbeheerder. Haren de Krant zocht het uit en raadpleegde advocaten om erachter te komen of de gedupeerden een kans maken.

Het resultaat staat te lezen in Haren de Krant, die volgende week wordt verspreid in haar oplage van 40.000 exemplaren.