Bert Visscher bracht spontaan bezoek aan De Mikkelhorst

Door: Redactie

Vorige week bracht Bert Visscher, cabaretier en ambassadeur van Stichting De Mikkelhorst, een verrassingsbezoek aan de zorgboerderij aan de Klaverlaan te Haren. Hij vond het leuk om iedereen van de Zorgboerderij weer eens te spreken, maar was er ook ter ere van het 1-jarig bestaan van Eelco’s Weggeefkraam. Het werd een feestelijke gebeurtenis. Zo werden er onder andere verrassings-tassen uitgedeeld, een loterij gehouden en waren er ijsjes voor iedereen. Bert Visscher is sinds begin 2018 officieel ambassadeur van Zorgboerderij De Mikkelhorst.

De Weggeefkraam is een initiatief van Eelco Fleere, die dagbesteding volgt op zorgboerderij De Mikkelhorst. Vorig jaar juni startte hij met zijn kraampje en het bleek al snel een groot succes, zowel voor hemzelf als voor de bezoekers van De Mikkelhorst. De kraam, waar men gratis spulletjes mag uitzoeken en/of inbrengen, is ook een hulpmiddel voor Eelco. Het maakt het voor hem gemakkelijker om anderen te benaderen, contact te leggen en een gesprek aan te gaan. Ook vindt Eelco het belangrijk dat op deze manier goede spullen nog een tweede kans krijgen, maar het leukste aan de weggeefkraam is toch wel dat hij mensen blij mag maken!

De weggeefkraam is iedere woensdag geopend van 11u tot 14u. Bij goed weer staat Eelco buiten, bij slecht weer binnen.