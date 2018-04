Besluitvorming Raadhuisplein uitgesteld

Door: Redactie

Teveel onbeantwoorde vragen. Teveel bezwaren. Teveel informatie die nog niet duidelijk is rondom parkeren en financiën. Het bestemmingsplan rond het Raadhuisplein kan nog niet worden aangepast. Dat bleek in de raadscommissievergadering deze week over dit thema.

Wethouder Michiel Verbeek poogde het proces gaande te houden en stelde dat de plannen voldoen aan de kaders die de raad destijds zelf had gesteld. De raad was niet overtuigd. Er moet opnieuw huiswerk worden gemaakt en met bezwaarden worden gesproken.

Het Raadhuisplein begint een ‘gebed zonder eind’ te worden. Toen in 2010 het oude gemeentehuis werd gesloopt en het nieuwe werd opgeleverd, was het de bedoeling om van het plein een winstgevend project te maken. De gemeente zou er zes miljoen aan kunnen verdienen en dat drukte de kosten van het nieuwe gemeentehuis (11 miljoen). Daarna speelde de crisis op en was het moeilijk een ontwikkelaar te vinden. Intussen werden in 2012 door de raad wel de kaders gesteld. Er moest een supermarkt komen, kleine winkels en horeca en natuurlijk moest er iets worden geregeld voor het parkeren. Dit voorjaar werden de nieuwe concrete plannen voor appartementen, winkels, supermarkt en parkeren gepresenteerd aan het publiek.